El expiloto Roldán Rodríguez cuenta sorprendido lo que le ha pasado en un hotel de Tenerife

Curioso momento el que ha vivido en Tenerife el expiloto vallisoletano Roldán Rodríguez, ahora comentarista de DAZN. Ha explicado el empresario que está en Canarias en un evento y le han invitado a un acto donde tiene que ir entero de blanco y no tiene ropa para la ocasión.

"Voy al centro comercial a comprar algo y pregunto a los que organizan el evento: ¿tenéis un coche para dejarme? No, no tenemos. Estaba un chico que trabaja en el hotel, un chico normal y me dice, ¿te dejo el mío?", ha contado.

"¿Cómo me vas a dejar tu coche si no me conoces de nada?", le ha dicho él, sorprendido por el ofrecimiento. "Sí, sí, no te preocupes, te dejo mi coche. Devuélvemelo antes de que me tenga que ir a casa después de trabajar y sin problema", ha señalado que le ha dicho el trabajador del hotel.

Ha añadido que le ha dado las llaves de su Citroen: "¿No os parece una locura? ¿Esto qué es? Obviamente se lo voy a llenar de gasolina, se lo voy a devolver lleno, qué menos. ¿Qué os parece? Estoy flipando. Un tío me deja su coche".

Los comentarios se han llenado de canarios contando que eso se debe a la hospitalidad y a la amabilidad típicas de la zona.