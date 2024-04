Un español visita un país al que el ministerio de Exteriores recomienda no viajar y dice todo esto

El tiktoker @ruteandoconmarco, con más de 100.000 seguidores en la red social china, ha compartido uno de esos vídeos que rápidamente están cogiendo vuelo y que llevan más de 50.000 reproducciones en seis horas.

El creador de contenido ha mostrado que ha pasado 24 horas en "un país al que España advierte no viajar" y ha afirmado que no ha podido tomar una decisión mejor: "Me ha encantado la visita".

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El país en cuestión es Transnistria, un Estado con reconocimiento limitado de Europa Oriental y que está reconocida como parte de Moldavia. "Es agradable pasear. Aunque no sea tampoco Praga o Budapest o País o Londres o playas de Tailandia, estos lugares también tienen su esencia".

Ha finalizado contando que precisamente esa es la esencia de viajar "conocer lugares que mucha gente no conoce o se atreve a venir": "Si estáis por Moldavia haced sí o sí una excursión de un día a Transnistria porque es como viajar en el tiempo".

En la web del Ministerio de Exteriores se recoge la siguiente recomendación sobre este recóndito lugar: "Se recomienda viajar con precaución y abstenerse de hacerlo por el territorio de Transnistria".

"El espacio aéreo se encuentra abierto. Actualmente, el transporte de pasajeros por vía aérea en Moldavia está restablecido, si bien sólo operan aquellos vuelos en dirección al oeste de Moldavia (pasando por Rumanía), ya que no operan vuelos en dirección este, norte o sur del país", añade la web del ministerio.

También se recoge que "está suspendida la ruta de ferrocarriles Odessa – Chisinau" y que "se recomienda informarse de la situación actual de seguridad en la República de Moldavia antes de emprender el viaje y seguir atentamente los avisos de las autoridades moldavas durante la estancia en el país".

Finalmente avisan: "Ante el aumento de tensiones en la región y la adopción de restricciones extraordinarias, se recomienda igualmente evitar las reuniones públicas y manifestaciones de cualquier tipo".