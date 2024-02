Un experto avisa: mira tu paquete de café y, si pone esto, ten cuidado

El nutricionista Juan Bola ha recomendado a los consumidores examinar detalladamente lo que pone en el paquete de café que suelen consumir porque, depende de lo que ponga, ese producto será más o menos recomendable.

En una entrevista en la Cope, el experto ha alertado contra el café torrefacto y el de cápsulas.

"No me gusta decir bueno o malo, pero hay algunos que tienen acrilamida, que sale en el café quemado. No lo puedes hacer como en una tostada, que la rascas. El café torrefacto, vaya. Puedes elegir uno de especialidad, con un tostado menos ligero. Hay especies de café con menos cafeína, y eso es interesante", ha asegurado.

En cuanto al café en cápsulas, Bola ve varios problemas: "Vienen en plásticos, las máquinas no se suelen limpiar, acumulan microorganismos... los cafés de ahí no suelen ser de especialidad. No tomes cualquier cosa".

Por eso, en su opinión "los cafés de filtro o con cafetera italiana son mejores". Con todo ha avisado de que una gran parte de la población no debería tomar ningún tipo de café.

"También hago un llamamiento a que no todo el mundo puede tomar café. Hay gente que le puede afectar mucho, porque no tienen un gen. Y esto es el 33% de la población europea. No tolera bien el café. Si te sienta mal, utiliza té", ha recomendado.

Según ha explicado, "hay estudios que aseguran que es bueno, pero otros, que son metaanálisis, demuestran que el consumo habitual de café pueden favorecer los infartos de miocardio, incluso el cáncer".

"La hipertensión también. Esos estudios no son interesantes. A la industria cafetera le interesa que la gente consuma café, enseñar los cafés que realmente haga que el 80% de la población consuma café", ha avisado.