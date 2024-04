Un experto señala la mejor alternativa al aceite de oliva para freír: NO es el de girasol

Con el precio del aceite de oliva disparado, con unos precios que en ocasiones llegan a los 12 euros el litro en el caso del virgen extra, muchos consumidores se han visto obligados a buscar alternativas más baratas para freír.

Y, al menos en un primer momento, muchos decidieron recurrir al aceite de girasol, aunque su precio también ha subido. Ahora, Miodrag Borges, técnico superior en Dietética, ha advertido de que esa no es la opción más recomendable.

"¿El aceite de oliva está por las nubes y necesitas una alternativa más económica para freír en casa, aunque no deberías hacerlo? Como te he comentado en otros vídeos, el aceite de girasol no es, ni mucho menos, la mejor solución", advierte en un vídeo que ha subido a TiKTok.

"En este sentido, tanto por estabilidad como por posibles beneficios a nivel cardiovascular, que por cierto se pierden todos en un fritura, eso que quede claro, la mejor alternativa seria el aceite de orujo de oliva", subraya.

"O al menos eso nos indican varios estudios de un grupo de investigadores españoles. Aunque la evidencia sigue siendo escasa. Su precio está a medio camino entre al aceite de oliva y el de girasol. estos son los datos, así que ahora te toca elegir a ti en base a tus preferencias y posibilidades", destaca.