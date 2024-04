Un farmacéutico expone las teorías de por qué hay más alergias en los países anglosajones

El famoso farmacéutico conocido en TikTok como @farmaceuticofernandez ha publicado un vídeo respondiendo a la trabajadora de una pastelería de Inglaterra que no entiende el tema de las alergias debido a que en su país no son frecuentes.

"Son comunes en los países anglosajones, pero casi no las tenemos en Latinoamérica", ha asegurado la joven en referencia a las intolerancias y alergias alimenticias. Asimismo, "dice que tampoco pasa en el de su jefa, que es marroquí", ha puntualizado.

"Dice que allí nadie pregunta por los componentes (de los productos) y que no los tienen que detallar, que no hay alérgicos ni intolerantes y que la gente se come los que les das. Por eso se plantea si la alergia es solo de blancos", ha continuado para poner en contexto.

Y esto ha planteado el farmacéutico: "Hay varias teorías que han intentado explicar por qué en los países desarrollados, donde hay gente más pudiente (de dinero), las alergias son más frecuentes".

"Está la hipótesis de la higiene. Se piensa que cuantas más medidas de higiene, menos expuesto estás de pequeño a microbios y otros alérgenos y luego de mayor es más fácil que tengamos alergia a determinados alimentos, pero los científicos actuales creen que esto no es muy veraz, porque mejorar las medidas higiénicas nunca viene mal", ha señalado.

Una segunda teoría manifiesta que "es posible que en los países de Latinoamérica y África haya muchos casos infradiagnosticados", de manera que en ocasiones piensan que simplemente no les sienta bien un alimento, pero "ni se plantean tener alergia o intolerancia".

También "están los que creen que es por la diferente forma de introducir los alimentos en los distintos países" o incluso se habla de que "en los países más desarrollados, los alimentos que pueden producir alergias se introducen más tarde y con muchísimo cuidado y esto impide que (el cuerpo) se vaya acostumbrando".

Por último, ha contado que existe una hipótesis que señala que "cuánto más contacto se tiene con parásitos intestinales, más difícil es desarrollar alergias e intolerancias más tarde, y estos son más frecuentes en países que tienen menos medidas alimentarias de higiene".

