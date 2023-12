Un hostelero se queja de lo que está viendo que está pasando en España con las propinas

Fernando, el propietario del bar La Reunión de Manzanares el Real (Madrid) entró este sábado en laSexta Noche para hablar de las propinas que se dejan en España en los bares y restaurantes como agradecimiento al trato recibido.

El hostelero confirmó que desde el coronavirus la gente paga mucho más con tarjeta que antes y eso está haciendo que se dejen menos propinas. "Nos siguen dejando la gente que paga el café y que les sobran los 20 céntimos, pero cuando te pagan el desayuno con tarjeta ya nada", relató.

Incluso contó que el 70% de la gente que va a comer a su establecimiento paga con tarjeta, lo que provoca que se reduzca "bastante el importe". "Cuando son pagos pequeños como una cerveza, ahí sí que se sigue pagando más en efectivo, pero grandes cantidades ya no", aseguró.

Fernando opinó que en España aún no se está preparado para instalar una propina obligatoria que sea proporcional al importe total, como por ejemplo un 10%: "Todavía no estamos preparados para pagar una propina obligada. Nuestra cultura ahora mismo no es esa y es complicado".

Además, el dueño del restaurante, que indicó que en su local se reparte entre todos los trabajadores, se quejó de algunas propinas que deja la gente. "Que después de comidas de 120 ó 150 euros te dejen 60 céntimos de propina no sé si es lo más justo, pero al final es algo que te da el cliente porque él quiere", se resignó.

Finalmente, concluyó diciendo que antes la repartían cada tres semanas porque había una cantidad suficiente y que ahora tienen que esperar casi un mes y medio.