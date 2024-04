Una andaluza arrasa con su reflexión sobre la Feria de Sevilla: para que muchos tomen conciencia

Isabel Serrano ha compartido en sus perfiles de redes sociales una aplaudida reflexión, como andaluza, de lo que supone para ella la Feria de Sevilla y cómo lo vive alguien desde dentro.

Ha empezado diciendo que "ya huele a Feria" y que las redes se están llenando de vídeos de consejos para vestirse de gitana "y no parecer una forastera en el Real": "De repente todas las influencers del mundo quieren ser andaluzas o creen tener algún tatarabuelo andaluz".

"Creo que nuestra cultura se está convirtiendo en un decorado para una foto. En un disfraz", ha comentado. Eso sí, ha matizado que le encanta que haya gente que se sienta atraída por las tradiciones andaluzas "pero siento que cada vez son menos nuestras y que cuanto más fuertes suenan las palmas menos se escuchan nuestras penas".

Ha señalado que "Andalucía es un parque temático" ya que es un lugar al que ir "pero del que siempre hay que marcharse": "A los que nacemos aquí se nos condena a marcharnos a buscar trabajo porque la única salida que tenemos en nuestra tierra es poner copas a los que deciden explorar nuestra cultura".

Aquí ha expuesto que está bien que haya turismo pero eso propicia que te expulsen de tu piso para hacerlo un apartamento turístico. Después se ha centrado en que si la gente usa en tono de humor palabras como "ozú" se pasa por alto las veces que a los andaluces les han obligado a ocultar su acento.

"Si sólo se habla de lo divertidos que somos y de lo genial que es ser andaluz nadie va a hablar de que en Andalucía lideramos el paro en Europa o que por nacer en Andalucía tienes el triple de posibilidades de nacer en riesgo de pobreza", ha sentenciado.

No ha querido acabar su vídeo con algo negativo y ha afirmado "que a disfrutar no nos gana nadie" porque "las penas bailando y con rebujito son menos penas": "Me niego a que mi cultura sea un disfraz". Para zanjar el vídeo ha dejado una frase lapidaria: "Me da miedo que al final de todo esto nos quede una Andalucía sin andaluces".