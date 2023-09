Un joven narra lo que pasa en Australia con el sueldo del primer año 

El joven español residente en Australia @david.sbed ha explicado lo que pasa en el país oceánico cuando tiene que declarar el dinero que ha ganado en su primer año laboral.

"No sé si lo sabíais, pero a los estudiantes aquí en Australia les devuelven todos los impuestos de los primeros 18.000 dólares australianos generados", asegura, contando que a él le han devuelto 4.400 dólares.

"No tenía ni idea de que era tanta pasta y vengo aquí a comunicároslo porque me he quedado flipado", afirma, aclarando que es para todo el mundo. "Los primeros

casi 20 000 dólares que generas aquí en Australia son fuera de impuestos", subraya el joven.

David explica que se pagan los impuestos y después el gobierno australiano los devuelve: "Me parece una puta locura la verdad y quería comentároslo y comparar la situación con España".