Esta joven denuncia el episodio racista que ha vivido junto a su pareja colombiana

La usuaria de Tik Tok Yolanda Hilton (@YolandaHilton), una joven española que está casada con un colombiano, ha publicado un vídeo para denunciar el racismo que hay en España y que haya ha podido comprobar en primera persona cuando sale con su marido.

"Estoy casada con un colombiano y he vivido episodios de racismo hacia él e indirectamente hacia mí", afirma.

Recuerda que hace tres años estaba trabajando en una entidad bancaria y que un día estaba atendiendo a un grupo latinoamericanos. El director de la sucursal se puso detrás y, según relata, cuando se fueron le dijo que se había puesto ahí porque "los latinos ya sabía cómo eran".

"Le dije que mi pareja era colombiano y entonces se alejó y me empezó a decir que qué decía mi padre. Yo le dije que qué tenía que decir mi padre, me preguntó si le parecía bien y le dije que sí, que no tenía nada que decir. Entonces me contó que si le llegaba su hija se le caería el alma y que le compra la mejor ropa y la lleva a los mejores colegios para que estuviera con gente de bien y no con gentuza", relata.

Hilton, tras narrar este episodio, deja una firme conclusión: "Si piensa que eso es lo peor que le podía pasar a tu hija wow, lo peor es tener a un padre como él"

Además, cuenta otro momento racista que ha vivido recientemente junto a su pareja: "Caminando un señor de unos 70 años nos ha empezado a gritar panchita, panchito. Yo me pregunto cuánto odio tiene esa gente dentro para tener que ir gritando a otros por su color de piel, rasgos o procedentes".

"Esa gente tiene una vida muy triste y no hay que minimizarlo, esto pasa en España a diario y cuando estás con una persona racializada pasa muchísimo, sufren episodios de odio a diario o semanalmente y espero que lo superemos", desea.