Cuenta lo que ha hecho su padre el día de la graduación y desata una ola de solidaridad

El usuario de Tik Tok @paboabreug ha contado lo que ha hecho su padre el día en el que iba a celebrar su graduación y ha terminado desatando una ola de solidaridad en la red social.

"Llevo un mes detrás de mi padre para que venga a mi graduación. Porque cuando lo llamé me dijo 'pero, ¿eso es importante? No hace falta que vaya, ¿no?'", ha señalado.

El joven ha asegurado que le explicó que "por supuesto que es importante que tu hijo, al que no le has ayudado, se ha sacado una carrera de cinco años, pagándoselo todo, trabajando 40 horas en un hotel, yo creo que algo de reconocimiento...".

"No te digo que pidas en la Cibeles que tiren un cohete. Ha llevado un mes que decía que venía o no venía. Yo pensaba que iba a venir, pero hoy ya me ha dicho que no viene. Qué no tenía planteado eso y que se va a comprar, de viaje de negocios", ha explicado.

El usuario ha terminado el vídeo, justificando que "nada, una decepción más para la lista". "Yo estoy desquiciada y muy enfadada", ha expuesto, justo antes de la ola de solidaridad que se ha desatado en la red social.

"El mérito es tuyo, celébralo contigo mismo", "celébralo con quién te haya apoyado y cuidado" o "eres un orgullo para cualquier padre" han sido algunos de los comentarios que los cientos de usuarios han publicado.