Un latino destaca con mucho sarcasmo cuál es el principal problema de los supermercados españoles

El latino residente en España Carlos Davila, @carlossdavila08 en la red social de Tik Tok, ha contado de manera irónica cuál es el principal problema que encuentra en los supermercados españoles.

"El principal problema de los supermercados en España es que hay demasiado para elegir.

Miren esto. Estos son pasillos y pasillos y pasillos en los que cuesta demasiado decidirse.

Yo ni siquiera sé qué quiero, pero solo vengo a distraerme", afirma Dávila de manera irónica.

Después comienza a enseñar los pasillos: "Aquí se van a conseguir todo tipo de proteínas,

pero me refiero a todo tipo de proteína, en este todo tipo de quesos.... Hay demasiadas cosas".

Dávila, que incluso pide a los españoles a que le ayuden a comprar productos para adaptarse a la cultura nacional, destaca que todavía no ha probado el jamón y confiesa ser un fanático de la sección de embutidos.

"En este pasillo hay helados de todo tipo que son muy económicos. Y si alguno ha tenido este mismo problema también déjamelo saber", sentencia el creador de contenido latino, que tiene más de 230.000 seguidores en su perfil.

Finalmente y antes de que le critiquen, Dávila comunica que esto no es un problema: "Antes de que se molesten y me digan que esto no es un problema, claramente no es un problema. Estoy siendo lo más sarcástico posible que puedo. Mejor dicho esto es una bendición para los recién llegados poder ver tanta variedad de productos".