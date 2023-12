Un librero manda un importante mensaje a quienes ponen el libro de Pedro Sánchez al revés 

En las últimas semanas, una campaña se ha propagado por las redes sociales con el objetivo de que todos aquellos que quieran mostrar su rechazo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coloquen hacia abajo su último libro, titulado Tierra firme, en las librerías.

Ahora, el usuario de TikTok @oveyanejra ha transmitido un mensaje de parte de su pareja, que es librero en una popular tienda y que está ya harto de esa campaña.

"Resulta y resalta que la cuestión es que hay un grupo de iluminados mentales que se dedica ahora a ir en grupo por todas las librerías a darle la vuelta a los libros de Pedro Sánchez. Van a las librerías, buscan dónde están los libros de Pedro Sánchez, les dan la vuelta para que la gente no pueda ver los libros, como una especie de boicot", explica.

"Se ríen, jiji juju, y se van para su casa. Entonces, ¿qué están haciendo, aparte del gilipollas? Pues darle trabajo a la gente que trabaja en las librerías sin tener porqué", avisa.

"Porque no estás jodiendo a Pedro Sánchez dándole la vuelta al libro de Pedro Sánchez porque quien quiera va a preguntar por el libro, aunque no lo vea. Le estás dando trabajo a los libreros, que no tienen por qué estar dándole la vuelta a los libros", subraya.