Un mexicano viene a Madrid y cuenta todo lo que le ha pasado con el alquiler que ha pagado

El usuario de Tik Tok Mau López, un joven mexicano residente en Madrid, ha contado en su canal de esta red social lo que le ha pasado al llegar a Madrid y querer ir al alojamiento por el que pagó más de 1.300 euros de alquiler.

López se ha ido al piso que había alquilado para hablar con la supuesta casera y pedirle que le devuelva el dinero que le había pagado. Para documentarlo lo ha grabado todo en varios vídeos que ha compartido.

Nada más llegar llama al piso en cuestión sale la casera. Le comenta que el motivo por el que ha ido y la mujer comienza a darle excusas antes de contarle cómo estaba la situación.

"El problema es que yo utilicé ese dinero para pagar la renta porque yo pensé que se iba a quedar aquí. Son tres habitaciones en este piso, una era para ti, la otra es mi compañera de piso y la otra la mía, el problema es que ella está loca y mete personas siempre porque hace fiestas", comienza diciéndole.

Entonces sigue narrándole la historia: "Con lo que pagaste nosotras pagamos la renta. El tema es que metió un francés y este no se quiere ir, está ahí metido en el cuarto". López le comenta que entonces está usando la habitación que él había pagado.

"Sí, gratis con tu dinero, lo siento. Si quieres te quedas a dormir en la sala, es lo único que se me ocurre para que te quedes en la sala con nosotras una noche... Pero con la condición de que me ayudes a sacarlo porque en realidad yo no puedo seguir viendo así", prosigue la supuesta casera.

El creador de contenido le dice que ese no es su problema y que pagó un dinero para quedarse ahí un tiempo, así que no podía pasar eso. "Ese no es mi problema", le dice a la supuesta casera, añadiendo que necesita que le devuelvan su dinero.

Al final, esta le confiesa que ha pagado el mes con su dinero y que la única solución es que se quede a dormir en la sala y que le ayude a sacar al francés para que así pueda tener su cuarto.

"Me hicieron entrar para sacar al francés", concluye la historia, que tiene varios millones de reproducciones.