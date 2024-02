Un periodista venezolano compara a Óscar Puente con Nicolás Maduro y el ministro tira de ironía

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, protagonizó este viernes un encontronazo con un periodista venezolano en un acto anunciando el avance de las obras de Cercanías de Parla Norte. Este este, además, también tuvo palabras para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya que no acudió ningún representante del Gobierno madrileño.

Durante el acto, un periodista de Venezuela preguntó a Puente por la querella que interpuso contra un periodista de EDATV (Estado de Alarma TV) y lo comparó con la situación en el país sudamericano, asegurando que el ministro está "censurando a medios de comunicación críticos". "Parece una orden de Nicolás Maduro", dijo el reportero ante el asombro del ministro, que tiró de ironía en su respuesta

"Pasa mucho en Venezuela y lo que no sé es porqué a los que les persiguen en Venezuela por estas razones se vienen a España si aquí pasa lo mismo. Es un poco sorprendente que se huya del gobierno socialcomunista y se vaya a otro gobierno socialcomunista", ha replicado rápidamente el ministro de Transportes

Puente ha remarcado que, en este tema, tan solo es "un ciudadano español que ejerce sus derechos". "He presentado una querella criminal contra esas personas, es un juez el que está investigando, no soy yo. Creo que hay que alimentarse menos de bulos y más de realidades. Yo como ciudadano español ejerzo mis derechos, cuando me injurian y cuando me calumnian", ha asegurado.

"En este país, que es un Estado de derecho, los ciudadanos libres hacemos eso y tenemos una justicia que responde a nuestras reclamaciones. Si es que tenemos razones, si no las tenemos, la justicia no actúa", ha concluido el ministro.