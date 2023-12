Óscar Puente se pronuncia sobre el comentario de "fregar escaleras" de la exalcaldesa de Pamplona

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha acusado este viernes en Vega de Valcarce (León) a la ya ex alcaldesa de Pamplona, Cristina Ibarrola, de demostrar un "andamiaje democrático muy endeble" al afirmar que preferiría "fregar escaleras" que liderar el Ayuntamiento de la capital navarra con EH Bildu.

También ha rehusado replicar a las últimas críticas al Ejecutivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al decir y ha tirado de sarcasmo. "Nada que comentar, no estoy muy frutero", ha dicho tras supervisar este viernes las obras en los viaductos de la autovía A-6 entre las comunidades de Castilla y León y Galicia.

En cuanto a la polémica por las declaraciones de Ibarrola, quien dijo tras la moción de censura que prefería fregar escaleras que pactar con Bildu, el ministro ha resaltado que esas palabras "se califican por sí solas".

"Me parece que el chorreo que le está cayendo ya es bastante elocuente. No voy a decir mucho más", ha manifestado Puente, para acto seguido recordar que "en Pamplona ha habido una moción de censura respaldada por 16 de 27 concejales y por más del 55% de los votos". Así, invita a la ex regidora a "reflexionar" para no salir de un gobierno, ha señalado, "dando estas patadas".

"Así es la democracia. Yo gané las elecciones en Valladolid, no lo voy a volver a recordar otra vez, pero pactaron otros y están gobernando. Son las reglas del juego democrático y no hay más vuelta que darle", ha agregado el ministro.