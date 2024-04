Un profesor alucina con este problema de matemáticas de 4º de Primaria: "Me río por no llorar"

En la comunidad educativa existe el debate (cuando no la certeza) de si el nivel y los contenidos de cada curso ha bajado notablemente desde hace años.

El mensaje en X del profesor Marcos Marrero ha reavivado esa discusión en los últimos días. El docente ha publicado en la red social, muy sorprendido, una foto de un problema de matemáticas de 4º de Primaria.

"Me río por no llorar. 'Resuelve el problema (que ya te he dejado resuelto)", dice Marrero junto al problema en cuestión, que dice: "Un tren recorre... kilómetros en una hora. ¿Cuántos kilómetros recorrerá en... horas?".

Y justo debajo se muestra la operación que hay que hacer: multiplicar las cuatro horas por los 125 kilómetros horas a los que circula el tren. Por tanto, el alumno únicamente tiene que hacer esa multiplicación.

En cualquier caso, el problema ha provocado división de opiniones. Por ejemplo, un usuario apunta: "Pues no me parece mal ejercicio para iniciarse en la resolución de problemas, en su redacción y en el uso de la lógica".

Otro, en la misma línea: "Si es un ejercicio inicial para que el alumno vea como se plantea el ejercicio a través de apoyo visual, y aumentando la dificultad muy lentamente, no sé cuál es el problema. Es una adaptación escolar. Hay alumnos que ven el problema por primera vez y cortocircuitan".

En el otro extremo, otras personas se lamentan del bajo nivel: "Reíros, pero tengo alumnos universitarios quejándose de que no les pongo los problemas así. Y no estoy exagerando (tengo pruebas por escrito)".

Y otro avisa: "Ese problema resulta incomprensible. La manera de presentarlo asume que se ha trabajado así en clase y aun así muchos chavales, solo por nervios, no entenderían la formulación. Ahí se vislumbra el 'contrato pedagógico': 'Si te pregunto así, es porque lo hemos trabajado así".