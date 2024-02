Un profesor andaluz cuenta lo que le pasó en una entrevista de trabajo: "Es tremendo"

El usuario de TikTok y profesor de Geografía e Historia y docente de español como lengua extranjera @antropizarte ha publicado un vídeo en el que defiende el acento andaluz que tiene después de que en una entrevista de trabajar se lo rechazaran.

"Este verano estuve echando currículum en academias de español por toda España y el otro día me llamaron de una que era de Madrid. Les pedí información por las condiciones y la persona me explica todo muy bien, pero en un punto de la conversación me dice que tendría que eliminar el acento andaluz porque lo tengo muy marcado y así los estudiantes no lo entienden", asegura.

El docente confiesa que tiene mil respuestas para reaccionar a un comentario como este, pero que ese no era el momento idóneo, ya que le estaban ofreciendo trabajo. "Me bloquee y no era capaz de articular una palabra", afirma.

"No me pilla por sorpresa que una persona piense que un andaluz tenga más dificultades para enseñar el español, pero me parece una flipada que en una conversación telefónica se te diga que si no eres capaz de ocultar tu acento no se te va a contratar. Es tremendo", indica.

El profesor prosigue explicando que cuando se enseña un idioma no solamente se trata de adaptar la pronunciación para que se entienda, si no que también el léxico y la gramática, es decir, "nos adaptamos al contexto comunicativo para hacernos entender, ser exitoso esto depende de tus competencias y profesionalidad". "El problema es que al ser andaluz parece que tienes que demostrarlo dos veces", añade, informando que rechazo el trabajo.

Sin embargo, después de colgar le volvió a llamar: "Le he dicho que cuando me había contactado sabía que era de Cádiz y le he preguntado que qúe acento esperaba que tuviera".

"Él me ha dicho que sí, que sabía que eran andaluz pero que es como si me apunto a una academia de inglés pero mi profesor es de Texas", ha rematado.