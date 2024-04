Un venezolano dice "algo que nadie se atreve a decir" después de haber visitado Madrid

"Voy a decir algo que nadie se atreve a decir o a admitir", ha dicho en el arranque de su vídeo el usuario de TikTok @cachitodejamon, un venezolano que está de viaje por Europa y que ha estado en Italia, Francia y España.

"Llevo dos meses aquí en Europa y he estado en las grandes urbes, Madrid, París y Roma, en este viaje, en esta oportunidad, y pregúntenme cuántas veces he olido, lo voy a decir en código por el algoritmo de TikTok, cuántas veces he olido la verde. Ya saben, lo que hacen los adictos", ha afirmado en referencia al clásico olor a porro.

Ha afirmado que sólo en dos o tres ocasiones ha olido a marihuana/hachís y eso que se ha metido "por parques, por callejones....". Por el contrario, ha contado que "ese olorcito tan desagradable" es más común en su país donde lo ha olido "dos o tres veces por día" y en el trayecto que va "de la calle a la esquina".