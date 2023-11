Una actriz deja a todos flipando con lo que hizo en un casting

La actriz argentina Anacá (anacarolinaparisi) ha dejado a todo el mundo loco con el vídeo que ha publicado en su cuenta de TikTok, donde acostumbra a subir vídeos en los que muestra cómo es su día a día.

"Esto me paso en un casting que hice hace no mucho", comienza diciendo a cámara la intérprete, que ahí empieza a relatar su experiencia.

"Sentía que algo no encajaba del todo bien, lo percibía en el ambiente", indica. Cuando la llamaron tuvo que hacer primero las pruebas y luego le pidieron una presentación en la que decía su nombre, agencia, lugar de residencia, etc.

"A continuación me pidieron que dijera algo sobre mí. No sé dónde tenía la cabeza porque por lo general suelo decir que me gusta ir al teatro, al cine, que me lo paso bien con mis amigos, que me encanta conocer lugares para merendar, etc... pero aquí no", reconoce.

Ella les hizo una confesión: "Esta vez les dije que ese acento no era real. Se quedaron flipando, les comenté que era argentina y no entendían nada. Les conté que hace tres años había estudiado esta técnica para ir a todo tipo de castings y no estar limitada a que salga uno para un personaje argentino. Se quedaron flipando pero me acabaron eligiendo".

Su confesión y su vídeo están arrasando en TikTok, donde la gente no está dando crédito con la técnica utilizada por Anacá.