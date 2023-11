Una estadounidense acude a la sanidad pública y su veredicto es clarísimo

Sarinya Pinngam via Getty Images/EyeEm

La usuaria de Tik Tok Luna Ashley, una estadounidense residente en España, ha publicado un vídeo en el que cuenta cómo ha sido su experiencia con la sanidad pública tras ir a buscar una medicación que necesitaba.

"Voy a ir al médico de salud pública para tratar mi epilepsia y, con suerte, obtener la cantidad correcta de medicamento recetado", comienza contando la creadora de contenido, que va narrando todo lo que le ocurre en España.

La mujer muestra sus papeles mientras espera en la sala de espera, aunque tal y como comenta el tiempo que tarda en entrar a la consulta del doctor es mínimo. "No sé lo que ha pasado pero he salido muy rápidamente. Me senté, grabé el vídeo y al momento la doctora salió y dijo mi nombre para que entrara", relata.

Luna explica que la sanitaria le puso la cantidad correcta de medicamento en la receta y lo compara con lo que le pasó cuando fue por un seguro privado: "Ahí me dijeron que tenía que ir cada 10 días para que rellenara la receta. Yo ahora ya tengo para un mes".

"Sorprendida de lo rápido que fue completarlo porque esperaba una espera realmente larga. Y además de lo rápido que fue, la doctora me preguntó si tenía preguntas o si tenía alguna otra pregunta", comenta junto al vídeo la estadounidense.