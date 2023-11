Una americana enseña por qué no quiere irse de España: es un objeto que, seguro, tienes en casa

La usuaria de TikTok @bellavidaspain_, estadounidense que vive en España desde hace cinco años, ha dado que hablar al explicar una de las "principales razones" por las que ya no se quiere ir jamás de este país.

"Hace ya cinco años que me mudé desde Estados Unidos a España y os voy a enseñar una razón principal por la que me quedo para siempre", asegura antes de mostrar el típico carrito de la compra que millones de españoles tienen en su casa.

La usuaria ha precisado en otra publicación que en Estados Unidos sí existen carritos de compra, pero no es como en España porque "sólo existe la posibilidad de usarlos en ciudades grandes como Nueva York o Boston".

"En realidad todo el mundo tiene la posibilidad de usar un carrito de la compra si quiere y hay gente que no quiere tocar la barra del carrito del supermercado y usan su propio carrito, pero el 90% de la población de Estados Unidos es dependiente del coche y por lo tanto lo tienen la alegría de ir andando con su carrito por ahí", explica.

Entre los comentarios destaca el de un usuario que apunta: "Yo me traje un carrito de rolser plegable a UK y voy toda feliz al Lidl… alguna vecina hasta me ha preguntado donde lo he comprado😏".