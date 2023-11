Preguntan a Jordi Cruz por qué no tiene restaurantes en Madrid y su respuesta escocerá a algunos

El cocinero Jordi Cruz, popular sobre todo por ser jurado de MasterChef, ha respondido con toda convicción cuando le han preguntado por qué no tiene ningún restaurante en Madrid.

En una entrevista en El Suplement, de 3Cat, el chef ha replicado: "Porque no he encontrado el que me gusta. Porque lo abriría mañana porque el nivel de hostelería a día de hoy Madrid está mucho mejor que nosotros".

De hecho, poco antes de Cruz había afirmado que "la gestión que hace Colau de Barcelona" es, en su opinión, "terrorífica".

"Y es mi opinión personal de cómo ha gestionado Barcelona. Puede no gustarte, pero es mi opinión y la digo abiertamente y me quedo tan tranquilo. Y creo que la que ha hecho Ayuso, independientemente de su color político, creo que es muy buena", ha zanjado.

"Después habrá gente que dirá: es que los hospitales... Yo qué sé. Que yo no sé de hospitales. Yo soy hostelero y creo que Madrid a día de hoy va como un tiro a nivel de hostelería y Barcelona no. Creo que Barcelona tenía antes un turismo que ahora no. Creo que Barcelona no está en su mejor momento y es por culpa de muchas cosas, entre ellas la gestión política", ha criticado.

Cruz ha insistido en que "no tiene nada que ver las estrellas con que, a nivel empresarial, un restaurante vaya mal o bien".

"Desde un punto de vista empresarial, lo que me estás diciendo es que tiene mucha más ventaja ser empresario de la restauración en Madrid que en Cataluña", le ha dicho el periodista.

Y él ha sido claro: "A día de hoy sí, por cómo están las cosas, por cómo está la coyuntura, sí. Solo tienes que hablar con la gente que tiene restaurantes aquí y los que tienen restaurantes allá".

Cuestionado sobre si se está planteando llevarse a Madrid sus restaurantes, el cocinero también ha sido sincero: "Ni de broma. Yo quiero mi sol, mi mar, mi casa y mis restaurantes son de largo recorrido, me ha costado mucho tenerlos".