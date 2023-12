Un andaluz señala lo que no puede entender del País Vasco tras estar allí

El usuario de TikTok @manuelgarciag00, que es de Málaga, ha publicado un divertido vídeo en el que señala lo que más le ha sorprendido y que no llega a entender del País Vasco.

"Hay una cosa del País Vasco que no entiendo", empieza diciendo antes de señalar: "Los semáforos, hermano. Aquí en Málaga cuando los semáforos se ponen en verde parpadeando más o menos tienes 10 segundos, 15 segundos, para cruzar".

"Empieza a parpadear y se tira un rato parpadeando. Bueno, pues en el País Vasco te parpadea dos veces nada más. Un parpadeo, un segundo. Que el otro día fui a Vitoria y casi me atropellan tres veces", señala.

Y remata: "Claro, yo de Málaga veo que empieza a parpadear y digo: yo cruzo, yo llego, yo paso. Claro, cuando se ponía en rojo me pillaba en mitad de la carretera, hermano. No veas los vascos ahí pitando y no veas".

En los comentarios, un usuario ha señalado: "En el País Vasco los conductores son muy respetuosos con los peatones". Y el autor del vídeo ha certificado: "En general los vascos son geniales la verdad".

Otra persona apunta: "Yo sé la respuesta… en Málaga somos muy tranquilos vamos sin prisas por eso nos dejan 10 segundos de parpadeo jajajajajaja". Y otro remata: "Es que los Vitorianos somos muy rápidos para toooo. 😊😉".