Una argentina cuenta sorprendida lo que hacen los españoles en las clases de la universidad

Una joven argentina que vive en España ha sorprendido a muchos en TikTok al contar algo que suelen hacer los españoles en clase y que tanto para ella como para los latinoamericanos no es habitual.

"Son muy directos", ha dicho de los españoles con los que ha tratado. "Es una cosa directa de que, para nosotros, argentinos o latinos, lo vemos como maleducado. Nosotros disfrazamos siempre o queremos ponerle una fiesta a la oración que le damos", ha explicado.

Y ha puesto un ejemplo concreto: "Algo que me sorprende una barbaridad es que yo estoy cursando en la facultad y la gente de orígen español dicen 'pero este tema es una mierda' o 'esto ya lo vimos' y como que todo el tiempo lo refutan o le cuestionan".

"No es algo que esté ni bien ni mal es algo que a mí me sorprende porque no estoy acostumbrada", ha relatado antes de decir que si eso pasa en Argentina "ese profesor no te aprueba más en tu vida"