Andreu Buenafuente cuenta lo que le pasó con Jordi Cruz en el aeropuerto de Madrid

Andreu Buenafuente ha contado en Nadie Sabe Nada, el exitoso podcast que tiene junto a Berto Romero, una hilarante anécdota con el cocinero y jurado de MasterChef Jordi Cruz en un aeropuerto.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Ambos venían de trabajar en el mundo de la tele: el humorista de rodar una gala y el cocinero de rodar cuatro programas del talent show culinario de TVE donde le acompañan Samantha Vallejo-Nágera y Pepe Rodríguez.

El cómico ha contado que al encontrarse con el chef de tres estrellas Michelin empezó a imitar su forma de hablar: "Volvíamos de Madrid a Barcelona y cuando nos encontramos le dije 'qué tal, cómo estás, yo me he levantado a las 7' y me dice 'yo a las seis'. Él siempre tiene que ser el mejor en todo".

Cuando están a punto de embarcar y Buenafuente con el DNI en la mano, Cruz le dijo de broma: "'¿Dónde vas con ese DNI?' Como está acostumbrado a juzgar cosas, se puso a juzgar mi DNI y me dijo que estaba antiguo, que ese ya no lo hacen".

Pero, sin duda, lo mejor viene ahora. Buenafuente ha relatado el momento humillante que vivió con el cocinero a cuenta de una mujer que quería hacerse una foto con el chef: "Jordi cae muy bien a la gente y la gente estaba ilusionada y le pedía fotos y fotos y fotos. Yo le hice fotos con gente".

"Vino una mujer y le dijo 'Jordi, una foto' y me dijo a mí '¿me la puede hacer?'. Entonces le dice Jordi 'hombre, es el Andreu...' y ella: 'ahhh'. ¡No me conoció! ¡Ni me conoció! Bueno, no pasa nada", ha zanjado entre risas Buenafuente.