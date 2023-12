Una argentina habla de su viaje a Europa y dice todo esto de España

Una tiktoker argentina ha compartido en la red social china sus experiencias viajando por Europa y ha hablado de que hay varios países que la aburrieron. "Estuve en Europa y no me gustó nada", se puede leer en el encabezado del vídeo.

Ha explicado que ha estado en España —en Barcelona, Madrid, Málaga y Marbella—, en Londres y en París y, para terminar, se fue a Estados Unidos, concretamente a Nueva York.

"Europa me aburrió. Sus paisajes, sus lugares, sus ropas, sus comidas, sus rutinas, todo...", ha empezado diciendo. Ha añadido que estuvo feliz en su viaje pero que no volvería hasta dentro de 10 o 15 años.

"Fue un sueño conocer Londres", ha dicho de la capital británica, de la que ha dicho que eso sí es el primer mundo, pero no volvería de inmediato.

Sobre España ha sido más dura: "Madrid me gustó un poco pero Barcelona, Málaga y Marbella me aburrió y me deprimió". En Francia estuvo muy poco tiempo y le gustó mucho porque estaba todo decorado por Navidad. Lo que no le gustó nada son los franceses "totalmente asquerosos".

De vuelta a España ha dicho que le pareció "un bodrio" y que sólo volvería a Europa para visitar Italia y las Baleares en verano.