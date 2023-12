Graban a este famoso comprando en un Mercadona y lo que tiene que hacer da para reflexionar

La usuaria de TikTok @dalizaguzman ha subido a esa red social un vídeo que ha grabado en un supermercado de Mercadona y que está provocando un enorme debate, hasta el punto de superar los 4.000 comentarios en tres días.

En las imágenes aparece el actor Miguel Ángel Silvestre haciendo la compra en uno de los locales que la compañía tiene en Valencia. Mientras, una señora le graba con su teléfono móvil.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Se ve cómo Silvestre pide a la mujer que no le grabe y ésta, con una sonrisa en los labios, le dice algo de tal forma que el actor se vuelve y con la mano tapa la cámara y baja el móvil.

Las imágenes han generado un debate sobre la privacidad de los famosos, que como en este caso no pueden ni hacer la compra tranquilos, y también sobre las reacciones que deben tener estos en estas situaciones.

Por ejemplo, un usuario apunta: "Entiendo que le agobie no poder ir a comprar tranquilamente pero esa señora no tiene la culpa. No me ha gustado esa actitud por parte de él".

Otro, en esa misma línea, señala: "A ver, no hay 20 personas grabando, solo la señora.... no me gustó la reacción".

En cambio, otros comprenden perfectamente lo que hizo el actor. "Nadie tiene que invadir la intimidad de una persona por muy famosa que sea", subraya uno. Y otro: "Me parece muy bien la actitud de él hacia la señora porque la señora le estaba grabando como si fuera una paparazzi".