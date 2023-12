Una española se queda "loca" al ver cómo llaman a los españoles en Uruguay

La usuaria de TikTok @sareur_ ha provocado cientos de comentarios en esa red social al explicar varias cosas que le han llamado la atención de Uruguay y, sobre todo, el nombre con el que llaman allí a los españoles.

"Tengo dos cosas que explicar a los españoles. La primera es que los uruguayos se piensan que los españoles hablamos así, con la s, no entiendo por qué. Ellos piensan que las 's' las hacemos raras", señala.

"Y la segunda es que a los españoles nos llaman gallegos. A todos. No a los de Galicia. A todos. Dicen: 'Sí, porque el español de los gallegos...'. Digo: '¿Pero qué gallegos?'. No me explico por qué", remata.

Son muchos los que le han hecho ver a la usuaria que lo de llamar "gallegos" a los españoles no es algo exclusivo de Uruguay, sino que ocurre en muchos otro países de Latinoamérica. Al igual que lo de pensar que los españoles pronuncian la 's' de forma extraña.

"Y no es solo en Uruguay, diría que es toda Latam que pensamos así 😅", dice una usuaria. Y otro señala: "En España piensan que todos los argentinos hablamos como los de Buenos Aires".