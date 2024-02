Una azafata de jets privados cuenta por qué ha dejado ese trabajo: escuchándola se entiende todo

La azafata de jets privados y usuaria de TikTok de @thisisgigiii ha contado en una nueva publicación por qué ha dejado su trabajo y, escuchando sus razones, se entiende absolutamente todo.

"Coge palomitas", ha advertido al inicio del vídeo, que ya cuenta con más de más de medio millón de reproducciones y más de 27.000 'me gusta'.

"Antes de empezar con el drama, he de decir que han sido unos años maravillosos, pasándomelo súper bien, conociendo gente maravillosa, países increíble y he viajado con gente que solo ves en la tele", ha admitido.

Sin embargo, ha recalcado que también tiene "sus contras" y que es un trabajo poco visibilizado". "A pesar de las cosas positivas, pero el cansancio, el 'jet lag', es algo que te revienta la presión, así como estar en un avión en esa altitud... Frenas tu cuerpo a dormir en plena luz del día", ha manifestado.

"Empecé a entrar en una gujero que no podía más, el médico me recomendó dejar el trabajo y fue cuando empecé a llorar y a decirme que no estaba bien", ha afirmado. Finalmente, ha acabado dejándolo, momento en el que poco a poco empezó a encontrarse mucho mejor.