Una cajera de supermercado se sincera y cuenta qué es lo que más le molesta: lo hacemos casi todos

La usuaria de TikTok Alba García (@albachuchifrutii) trabaja de cajera en un supermercado y ha contado varias cosas que le molestan durante la jornada laboral.

Y las ha tenido bien claras, sobre todo la de cuando una señora mayor llega con una "compra gigantesca" y que no va a poder agarrar y le pregunta si es un pedido a domicilio y dice "no sé". "¿Cómo no lo vas a saber? Que yo tengo que meterte esto en bolsas, no puedo estar esperando", ha explicado.

"No puedo estar esperando, no pido que seas Rayo McQueen pero es que no sabe si ni es un pedido", ha expresado. Sin duda, también la ha tomado con la gente que pregunta dónde están algunos productos que justo tiene detrás, es decir, que están en un sitio que se ven a simple vista y de forma evidente.

Una de las cosas que más le molestan han sido aquellas personas que llegan a ultima hora. "No pasa nada, acabas de salir del trabajo y vienes a comprar una barrita de pan, ¿pero tienes que venir a comprar palomitas cuando quedan cinco minutos? Y encima te pone unos melocotones y no los has pesado, ¿cómo puedes tardar tres horas?", ha concluido.

"El que te critica no ha sido cajero en su vida", ha comentado uno de los usuarios. "Falta el que te paga una botella de agua con un billete de 50 cuando acabas de abrir la caja", ha expresado una usuaria, que se ha sumado a las miles de situaciones que han afirmado en los comentarios.