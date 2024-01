Frank Cuesta se pronuncia sobre la polémica con Rafa Nadal recordando lo que ya dijo de él en 2018

El popular aventurero Frank Cuesta ha compartido en redes sociales las palabras que ya pronunció en 2018 sobre el tenista español Rafa Nadal después de toda la polémica que ha surgido con su fichaje como embajador de la Federación Saudí de Tenis (STF).

El televisivo fue muy crítico con el de Manacor en 2018 jugar un partido de exhibición en Arabia Saudí. Un mensaje en el que le llamó "recogepelotas de los regímenes totalitarios". "Todos los jugadores tienen unas obligaciones ... Pero una exhibición, es algo que ni es obligatorio, ni está en el calendario... Es simplemente una manera de ganar dinero o favores", señaló.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Frank Cuesta aseguró en aquel momento que "una persona que es adorada mundialmente por cómo juega al tenis, no debería de ir a chuparle el culo a nadie... simplemente por ganar un millón de euros limpios".

Pero poco más de 5 años después, tras ver el revuelo causado con el fichaje de Nadal por Arabia Saudí, ha recuperado sus palabras y se ha vuelto a pronunciar.

"Es una persona admirada. Ha dado grandes triunfos al deporte español. Va por ahí con la bandera de España y está muy bien. Y cuando lo dije en 2018, se me echó encima mucha gente para decirme que yo era una mierda", ha expuesto.

Frank Cuesta ha cuestionado "cuáles son los valores". "Gana torneos de tenis, alza la bandera de España, pero luego ¿cuáles son? ¿El dinero? Qué necesidad tiene de mezclarse con un régimen totalitario donde los derechos humanos no aparecen", ha criticado.

"Ser el embajador de tenis es que va a colocar una academia en Arabia Saudí. Por dinerito, mueve el rabo el perrito. ¿Qué necesidad hay de eso?", ha apuntado.

El televisivo ha justificado que "no habrá un jugador de tenis" como Nadal, pero considera que "ya no es un ejemplo de nada". "Que no me venga nadie a decir que Nadal tiene más huevos que tú. Yo y la mayoría de los españoles tenemos más huevos que él", ha sentenciado.