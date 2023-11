Una china venezolana se indigna con lo que le hizo un conductor de autobús en Madrid

La usuaria de TikTok @yucheen, una china venezolana residente en Madrid, ha compartido con sus más de 115.000 seguidores lo que le ha pasado cuando ha ido a coger uno de los autobuses de la red de transporte público de la capital.

La joven comenta que llegó a la parada segundos tarde, pero con el autobús todavía ahí presente, y el conductor no le quiso abrir la puerta para que se subiera, a pesar de ella hacerle gestos de que tenía que montarse.

"Llegué un segundo tarde y el autobús avanzó un poquito. Le hice señas como que parara para que por favor me abriera... y nada. Literalmente aquí mismo está la parada y él avanzó un poquito, no me quiso abrir y se fue", asegura.

Además, junto a un vídeo que ya han visto más de 150.000 personas, ha dejado la siguiente reflexión: "No son todos, pero ¿por qué son tan amargados?".