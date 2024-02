Un cliente le pregunta a su abogada cuándo tienen el juicio y la respuesta de esta es asombrosa

La abogada y usuaria de X @areanc ha publicado la conversación de WhatsApp que ha tenido con un cliente que le ha preguntado por un juicio pendiente al que no ha acudido, ya que la letrada no ha podido contactar con él.

"Hola, mi abogada querida. ¿Cómo estás? ¿Cuándo tenemos el juicio?", ha consultado el susodicho. Tras cerciorarse de quién le escribía, porque no tenía su nuevo número de teléfono, le ha explicado que el juicio "ya fue" y que, al no presentarse, han sido condenados los dos implicados.

En relación con el asunto, este es el irónico "consejo legal" que ha ofrecido la abogada: "No cambiéis de móvil, dirección y hasta de país. No os vayáis de viaje y desaparezcáis si tenéis un procedimiento judicial abierto. Y, menos todavía, si ya os han citado. Spoiler: sale mal".

Asimismo, ha asegurado que ha tenido clientes que "se han ido, pero sin haber sido citados, y, si son citados en medio (de sus días libres), suspenderían" las vacaciones. "Pero desaparecer del mapa teniendo ya una citación… y aparecer después", como es el caso, es surrealista, ha dado a entender la profesional.

Por la multitud de comentarios que ha recibido, porque mucha gente no da crédito a lo ocurrido, ha contado que le ha reprochado que no se lo haya recordado a tiempo y ha aclarado lo sucedido: "El caso es que lo hice… pero al teléfono que yo tenía, no al nuevo que jamás me facilitó. Que menudo trago allí las dos abogadas defendiendo a … nadie".