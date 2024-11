Una colombiana, impresionada por lo que pasa en España los domingos: los españoles reaccionan rápido

La usuaria de TikTok @majovaronc_, colombiana que vive en España, se ha mostrado impresionada por lo que, según dice, pasa en este país los domingos.

"Dos años en España y todavía me impresiona el silencio que hay los domingos. Las tres de la tarde y no se escucha absolutamente nada, todo en silencio, ni un pajarito", describe.

Luego, irónica, compara con lo que pasa en su país: "¡Claro! En Colombia también hay silencio solo los domingos, no estoy diciendo que no, pero no tanto. No falta el parce que tenga la música a todo volumen, el vecino que esté cumpliendo años, el que está haciendo un asado...".

"Siempre pasa algo, por lo menos en el barrio en el que yo vivo. Extremadamente silencioso. Las tres de la tarde y parecen las seis de la mañana", señala.

En las reacciones, muchos españoles celebran que las cosas sean así. "Se llama civismo respecto a los demás", dice una persona. Otra señala: "Se llama educación en el día de descanso de todas las personas que trabajan toda la semana".