Una conocida experta cata el vino Don Simón y este es su veredicto

La experta en cata de vinos conocida en TikTok como @martaclot ha publicado un vídeo en el que ha probado y ha dejado un veredicto más que claro respecto al sabor que ha sentido en un primer sorbo.

"Pedí que me dijerais vuestor vino favorito y el que tuviera más 'me gusta' lo compraría", ha expresado. Y así ha sido, pero antes de empezar ha afirmado que el propio envase no indica la añada, ni la variedad, de dónde están hechos...

"Para mí es muy importante consumir vinos de proximidad", ha recalcado, confirmando que quiere saber los datos. "Me diréis que el vino no está malo, pues claro, no es lejía, se puede beber, pero si te fijas, cuando te lo trajas, el sabor desaparece muy rápido", ha razonado.

Además, ha añadido que le falta "chicha", lo que denota bastante la calidad, según la conclusión. El vídeo ha alcanzado las 31.000 visitas y 1.300 'me gusta'.

"Este vino marida muy bien con Coca-Cola", ha expresado un usuario entre los casi 100 comentarios que ha generado la usuaria. Muchos se han mostrado a favor de Don Simón.