Una criminóloga pide que todo el mundo haga esto justo antes de pasar la tarjeta por el datáfono 

La criminóloga María Aperador ha recomendado a todo el mundo que compruebe y se fije bien en el datáfono antes de hacer cualquier pago con tarjeta en un establecimiento.

En un vídeo publicado en TikTok, la experta pregunta: "¿Compruebas los datáfonos antes de introducir tu tarjeta o hacer usa del contactless?".

"Si no es así, deberías, porque quizá estás introduciendo tu tarjeta en un sitio donde no debes", advierte antes de mostrar imágenes en las que se ven cómo a los datáfonos les han colocado una especie de carcasa que no se ve pero que cuenta con un dispositivo para robar los datos de las tarjetas.

"Esta práctica de aquí se llama Skimming y se trata de un sistema de robo que consiste en trucar el datáfono, de tal manera que cuando pasas el teléfono o introduces la tarjeta automáticamente van a robar todos tus datos", avisa Aperador.

"Así que para evitar que te pase esto, es súper importante que te fijes bien en el datafono antes de introducir tu tarjeta de crédito o de pasar el móvil por el contactless", recomienda.

La experta pide que todo el mundo se asegure de que el datáfono "no tiene ningún objeto extraño en el teclado o en la ranura para introducir la tarjeta": "Esto no te va llevar más de 10 segundos y si realmente tienes dudas porque el establecimiento no es de fiar, simplemente paga con efectivo".