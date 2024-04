Ana Peleteiro desvela cuánto gana por sus redes sociales y cuánto por ser deportista: ¿sorpresa?

La atleta Ana Peleteiro ha desvelado qué porcentaje de sus ingresos proceden de sus redes sociales y cuánto de su trabajo como deportista de élite.

Preguntada por esa cuestión en el podcast Tómatelo con vino, la deportista ha señalado: "Depende. Si saco medallas, 50-50 porque hay mucho trabajo de redes que me viene por ser deportista y mi patrocinador más grande, Adidas, tiene bonos y demás y se nota mucho. Pero depende de resultados".

Dicho eso, ha dado un dato sorprendente: "El año que no competí, que solo viví de redes, gané el doble que el año que fui medallista olímpica porque también me pude dedicar más a las redes. Entonces 50-50".

Peleteiro ha matizado que ahora mismo está dando un cambio a su imagen y estrategia en redes sociales (en Instagram, por ejemplo, tiene más de 420.000 seguidores) que está provocando que el porcentaje que recibe por las redes sociales sea cada vez mayor.

La atleta ha subrayado que "si quieres ganar un extra, que es por imagen" hay que trabajar esa imagen, lo que pasa por cuidar las redes sociales y su relación con los fans en momentos como, por ejemplo, las firmas de autógrafos.

"La Federación no está acostumbrada a este fenómeno fan en atletismo", ha admitido Peleteiro, quien ha explicado que últimamente ha enfocado sus redes sociales "más a moda para no ser solo Ana deportista".

"Porque odio ese concepto, no me gusta sólo verme solo como deportista porque no soy sólo una cosa, me gusta maquillarme, vestir...", ha subrayado.