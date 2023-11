Una española alucina por cómo son las escobas en Australia

Realizar las tareas domésticas es el pan de cada día, una actividad cotidiana al alcance de todos. Aunque las herramientas para ello han ido mejorando a lo largo de los años para que las tareas sean más fáciles, parece que en Australia se han quedado a medio camino.

Marta, una joven española bajo el usuario @martaregistrada se encuentra actualmente viviendo en Australia, mostrando en sus redes sociales, en especial TikTok, cómo se vive en el país oceánico y algunas de sus curiosidades. Sus seguidores no dan crédito cuando reveló en uno de sus vídeos diarios cómo es una herramienta de limpieza tan básica como la escoba.

De forma irónica, explicó que los creadores dijeron: "Vamos a hacer una escoba que pueda utilizar todo el mundo: ligera, fácil, te la llevas a un sitio, te las llevas a otro...". Siguiendo la explicación, reveló una escoba con un palo más corto de lo habitual: "Aquí no estáis viendo lo ridícula que es, pero la pones al lado de algo que mida 1,63 como yo...". La escoba apenas le llega a la cintura.

"Esta escoba no te vale ni para jugar"

Indignada, añade que "todavía la cosa se puede poner más ridícula, que es cuando está en movimiento". Haciendo una alusión al tamaño de la escoba, dice que parece "el ratoncito Pérez barriendo su casa" y que valdría para recoger las migas que se caen en la mesa.

"No te vale ni para jugar, barrer, barrer... no barre mucho. ¿Pero cuándo fue ese el fin de la escoba?", explica la joven española. Finalmente, llegó a la conclusión de que lo que estaban intentando es hacer que las tareas domésticas sean "superinclusivas": "Tenemos la escoba para 1,80m plus, tenemos la escoba para 1,60m menos".

Destaca que en sí misma queda "superrecogida" ya que se puede incrustar en la pala: "Esta parte sí la han recogido"

Los usuarios de Internet no dan crédito: "Me duele la espalda de solo verlo"

La peculiar escoba australiana ha hecho estallar de risa a los usuarios. "¿Por qué está barriendo con un cepillo de dientes?", comenta uno de los seguidores al ver su pequeño tamaño.

Otro usuario se sintió identificado cuando viajó al país oceánico: "Fue de lo que más me sorprendió cuando llegué a Australia, no entiendo cuál es la explicación lógica al tamaño de esa escobita". "Me duele la espalda solo de ver el tamaño, me mata", comenta otro en sus respuestas.