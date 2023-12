Una española cuenta cómo se paga el gas en Reino Unido: no saberlo le costó un apuro

La usuaria de TikTok @mimiolivan ha contado de primera mano qué fue lo que más le impactó culturalmente cuando vivía en Londres, en la que permaneció durante cuatro años.

"El choque cultural más heavy cuando vivía en Londres fue cuando tenía que pagar el gas y la electricidad con tarjeta prepago en las dos casas en las que estuve", ha explicado.

Para que funcionaran aquellos suministros debía pagar antes, a diferencia de lugares como en España, en el que firmas un contrato y puedes utilizar el gas y la luz cuanto quieras, pero pagando el precio a final de mes.

"Es lo mismo que una tarjeta prepago del teléfono, vas a la tienda, pagas, y ya la puedes utilizar"; ha manifestado. "Yo no tenía ni idea, en medio de una ducha me quedé sin agua caliente y sin luz, teniendo que ir a la tienda para pagar y poder seguir duchándome", ha contado, algo a lo que no se llegó a acostumbrar.

"Londres es tan antigua que en muchísimas siguen con ese sistema de prepago", ha afirmado, aconsejando a sus seguidores que si algún día tenían pensado ir de viaje a Londres, debían revisar bien si la luz y gas funcionan con prepago.