Una española cuenta lo que se oye en China en la calle "cada cinco minutos": difícil de aguantar

La usuaria de TikTok @juliag.art, española que lleva un mes viviendo en China, ha explicado algunos aspectos de la vida en ese país que le están suponiendo un tremendo "choque cultural".

"Lo que más me cuesta es lo guarros que son respecto a nuestros estándares occidentales en algunas cosas. Aquí vas por la calle y, no os exagero, que cada cinco minutos oyes a alguien escupir. Y tienen una manera muy fuerte de escupir. No sé si me estoy explicando muy bien", se lamenta.

Luego habla de la comida: "Creo que es una cosa que llevo mal. Me doy cuenta de que la comida es muy distinta depende de la provincia en la que estés de China. Hay provincias donde me ha encantado pro otras que no. Y comen cosas muy raras y a veces el traductor no funciona bien y no sabes bien lo que estás comiendo y da un poco de cosilla".

Explica que con "cosas muy raras" se refiere, por ejemplo, "a que comen tortuga, comen sapo, algo muy típico son las patas de pato o de pollo".

"Y después la comunicación. Creo que no me he encontrado con un país tan difícil a nivel de comunicación. Estuvimos en Corea del Sur y allí tampoco casi nadie habla inglés, pero no era como aquí. Aquí de verdad hay una barrera muy muy muy grande idiomática y es muy difícil comunicarse en general y desgasta mucho", admite.

Por eso, concluye: "China tiene cosas muy guays, unos paisajes increíbles, pero hay cosas que no son para todo el mundo. Si eres un maniático no es un país para ti".