Una española destaca las condiciones más extrañas que ha visto en Australia para alquilar un piso

La usuaria de TikTok @martaregistrada es una joven española que vive en Australia y que comparte detalles de la vida en el país oceánico en su cuenta de esta red social. Además, muestra aspectos de la cultura australiana que son llamativos y contrastan con la forma de pensar de occidente.

En los últimos días, Marta ha hecho un vídeo sobre las condiciones extrañas que la gente pide para alquilar una habitación. Desde luego, hay algunas que son de lo más sorprendentes e inesperadas.

La primera es que el inquilino no beba alcohol y no consuma drogas. "Normal porque no quieres que su casa se convierta en una rave, pero es que he visto gente entrar en su casa con la cerveza escondida casi para bebérsela en su habitación rápidamente", describe.

Otra es que solo aceptan a personas que reciclen: "Esto es una cosa muy de la cultura popular en España de saber los contenedores y todo el mundo lo tiene claro, pero en Australia es un jaleo. Cada vez que veo un cubo de la basura dudo y es casi como decir que solo aceptas australianos".

Un tercer requisito curioso es que se pide a gente que no use el wifi porque, según comenta, en esas casas funcionan con cable, ya que "el wifi emite unas hondas y rompe la energía de la casa". "Esto le pasó a una amiga de 22 años y alucinó", acaba contando.

Finalmente, el cuarto y quinto requisito que destaca es que solo se aceptan vegetarianos y personas no vacunadas del coronavirus. "Esto último no sé cómo lo van a probar, si van a hacer preguntas a traición por la mañana", ironiza.