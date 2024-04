Una española enseña este cartel en el vestuario de un gimnasio de Finlandia: en España habría lío

La usuaria de TikTok @chini_chu ha mostrado el cartel que ha visto en los vestuarios de un gimnasio de Finlandia, donde vive, y que le ha llamado la atención porque en España es muy poco habitual encontrar algo así.

"Cosas que me llaman la atención de Finlandia: aquí en el gimnasio, en pleno vestuario, tenemos un cartelito", dice mientras de fondo de ve el letrero.

Ahí, y tanto en finés como en inglés, se puede leer un mensaje que dice: "Por favor, no usar perfume aquí, gracias".

"¿Y qué pasa? ¿Que después del gimnasio te duchas y para casa? Yo eso no lo hago", explica la usuaria.

En los comentarios, algunas personas han señalado la posible razón por la que se prohíbe el uso de perfumes: "Seguramente no querrán que la gente se ponga perfume en esa habitación cerrada porque habrán tenido algún problema con algún asmático".

Y otro pregunta: "¿Sabes lo que son las alergias?". La autora del vídeo ha respondido: "Lo sé, y como lo sé lo respeto y no me echo perfume y uso desodorante de roll on. 😘".