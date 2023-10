Una española enseña todos los productos que se ha comprado en un súper de Corea del Sur por 38 euros

La usuaria de Tik Tok @aidavert, una española que vive en Corea del Sur, ha publicado un vídeo en su canal de esta red social en el que muestra todo lo que se ha comprado en un supermercado de ahí por 38 euros.

Comienza enseñando los ocho huevos que se ha comprado. "Podría comprarme un paquete grande, pero me parece que yo no gastos tantos huevos y no sé si se caducan o no, pero yo prefiero no comprar tantos".

También se ha comprado una bandeja con tres filetes de salmón que va a congelar para que le dure más tiempo. Otra cosa que ha cogido es un paquete con 10 kiwis amarillos, que en España, según indica, son más caros que los amarillos, mientras que en Corea no.

Aida prosigue enseñando su compra, que sigue con un bote de mayonesa de 300 gramos, un yogur de 750ml, una bolsa de pepinos de tamaño pequeño y una caja de ensalada.

"También me he comprado un queso edam, porque aquí hay quesos de los buenos, de los de verdad, de los europeos", asegura, indicando que hay muchos productos españoles.

A la compra ha sumado una caja de tomates cherry, un aguacate para las tostadas y cuatro limones.