Llaman "sudaca" a una uruguaya y su respuesta es impepinable: no deja de verse

La uruguaya residente en España Emiliana Artagaveytia ha sido muy tajante con un usuario que la llamó "sudaca" por comprar en el Primark y hacer un vídeo con las prendas que había adquirido.

Según este usuario, al que bautiza como "dinosaurio" y "pelotusaurio", el 80% de las personas que compran ahí son "sudacas". "Me impresiona el nivel de ser patético que hay en la gente. El nivel de poner lo primero que se te pasa por la cabeza", afirma.

"La verdad, si quieres que me ponga a llorar, que me interne o que me dé un brote no lo vas a conseguir. No sé lo qué quieres que haga, pero sí, compro en Primark, Lefties, Zara, Stradivarius y Primark, igual que la mayor parte de la población", responde tajante, mientras le dice que se imagina que él debe comprar en tiendas de lujo.

También le contesta al término "sudaca". "Podría estar de acuerdo, porque es verdad, Uruguay está muy al sur. No sé si sabrás algo de geografía, igual no la estudiaste y no sabes ni leer ni escribir, pero Uruguay está bien al sur, así que bueno, me consideraré una sudaca", le dice.

Artagaveytia le insiste en que está en América del Sur, junto a Argentina o Chile y que, por tanto, es "sudaca".

Además, le cuenta que en Uruguay la ropa está cara y que hay prendas del Primark que le parecen bonitas, por lo que las compra, igual que hace en otras tiendas. "No me importa vestir de marca, le mando a mi familia y no voy a mandarle de estas marcas de normal", indica.

La tiktoker, finalmente, le acaba afirmando que él no tiene a nadie a quien comprarle ropa y le recuerda una vez más que no se va a ofender por ese calificativo.

"Me me parece como que me quisiste ofender por comprar en el Primark, pero lamento decirte que no lo conseguiste y que quedaste mal porque si un español compra ahí automáticamente según tu se convierte en sudaca", remata.