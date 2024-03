Una española no puede entrar por su vestimenta a un templo de Tailandia y lo que hace es para verlo

La pareja de creadores de contenido, Ángela Mármol y Archie Ted, se encuentran en un viaje por Tailandia y, en un vídeo publicado en uno de sus perfiles de TikTok (@angelamarmolmc) han mostrado lo que han hecho después de enterarse de una norma de vestimenta en los templos.

Según la influencer, en los templos tailandeses no dejan entrar a la mujer con los hombros y rodillas destapados, por lo que tuvieron una idea que ha sido aplaudida en la red social de origen chino.

"Como a los hombres no les hace falta, lo mejor es intercambiarme la camisa", ha afirmado ella. Y así ha sido. Ella ahora vestía con su camiseta y un largo pareo alrededor de las piernas y él, con un mini top de su acompañante.

Sin embargo, cabe recalcar que esa restricción no hace ninguna distinción de sexo, los hombres también deben taparse. Aunque sea una norma general para los templos, parece que en ese que visitaron no tenía esa restricción.

En alguno de ellos solo las mujeres tienen prohibido, especialmente, tener las rodillas descubiertas y con los hombres son más permisivos, al igual que con niñas y niños. De hecho, las mujeres no pueden interactuar con los monjes, ya que los monjes budistas no pueden tocar a una mujer ni tampoco recibir un objeto o limosna por su parte. El vídeo ha alcanzado los dos millones de reproducciones y más de 240.000 'me gusta' en apenas unos días.