Una valenciana se entera de que habrá una mascletà en Madrid y le llueven los aplausos con su reacción

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció hace unos meses que Madrid tendría su propia mascletà. En rueda de prensa, el edil popular aseguró que es "uno de esos eventos que yo creo que gustará mucho a los madrileños y que al mismo tiempo hará que los madrileños vayamos aún más de lo que ya vamos a Valencia".

En TikTok, la usuaria @bymartamr ha hecho un vídeo que está logrando mucha repercusión en la red social china en respuesta a esta idea del alcalde de Madrid.

"Estoy en shock", ha empezado diciendo. Ha explicado que cuando va en el Metro lee las noticias y que se ha topado con la de la mascletà.

Como valenciana ha querido pronunciarse de forma clara: "Para que nos pongamos en situación, hace tres años que vivo en Madrid. A mí no se me ocurre en exportar cosas de Madrid a otras comunidades autónomas".

Ha añadido que como valenciana no lo entiende: "¿Hemos pensado bien lo que vamos a hacer? ¿Quién va a decir: senyor piròtecnic, por començar la mascletà? ¿Almeida? No puede ser que os queráis apropiar de todo".

"Si queréis ver mascletàs podéis venir a Valencia que son preciosas pero por el amor de dios qué vais a hacer, ¿vestir a Almeida de fallera? Es que no me lo puedo creer. No tengo palabras. Me quedo con la paella, no quiero el bocata de calamares, quedáoslo para vosotros", ha zanjado.

En los comentarios muchos madrileños le han respondido dándole razón y diciendo que no tiene mucho sentido una mascletà en Madrid.