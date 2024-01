Una española se queja al ver una "rosca de reyes" en un súper de EEUU y un mexicano le dice todo esto

Se ha formado una buena después de un vídeo publicado por la usuaria de TikTok @nuryscalvon en la que criticaba, sin mala intención, la "rosca de reyes" que venden en un supermercado en Estados Unidos.

Aunque en el vídeo no lo diga, en los comentarios sí le ha dado la razón a los usuarios que le han advertido de que realmente no es estadounidense, sino un postre tradicional de algunos países de Sudamérica, especialmente de México.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

El usuario mexicano @carlos_eduardo_espina ha replicado en un vídeo contestando todas las dudas y dejando un mensaje claro. Ha alcanzado los 283.700 'me gusta' en unos pocos días: "Ahí dice literalmente rosca de reyes, antes de hacer un vídeo criticando algo que no conoces, primero deberías educarte, porque sino, lo único que haces es quedar en ridículo y mostrar tu ignorancia".

"Si bien el origen de este tipo de rosca es el roscón español, no son lo mismo, y porque sean diferentes no significa que uno sea mejor que el otro, así que al criticarlo estás faltando el respeto a muchísimas personas", le ha advertido, sugiriéndole también que pruebe este tipo de productos antes de hacer un vídeo.

Lo segundo que le ha querido decir es que ella está dentro de un "Wallmart", por lo que "no puede ir buscando los mejores productos". "Es como si yo me como una paella en una gasolinera española y luego diga que vuestra comida no es tan buena", ha comparado.

Lo que muchos usuarios han aplaudido es cómo ha concluido el vídeo, reflexionando sobre que debería abrir la mente un poco más "para darse cuenta de que en el mundo hay diferentes culturas y no todas hacen las cosas de la misma manera". "Esas diferencias nos e deberían criticar y juzgar, sino que celebrar, porque imagínate lo aburrido que sería el mundo si pensáramos e hiciéramos todo de la misma manera, ten un poco más de respeto"