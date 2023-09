Una española ve cuánto cuesta el aceite de oliva en Australia y sentencia: "Aquí hay gato encerrado"

El fortísimo incremento de los precios del aceite de oliva virgen extra está provocando la indignación de muchos consumidores, que ven que no pueden pagar los 12 euros por litro que puede llegar a costar.

El enfado de muchos se incrementa después de que muchos españoles que viven en el extranjero hayan difundido a través de vídeos de TikTok que los precios del oro líquido allí son más baratos que en España, pese a que el producto se importa precisamente a España.

Ahora, la usuaria @martaregistrada ha mostrado cuánto vale el aceite en Australia y se ha sorprendido, y mucho. "Creo que llego la última a esta fiesta tan polémica del precio del aceite de oliva, pero no quería yo perdérmela", dice.

Luego, va a un supermercado, muestra un estante y asegura que esa misma marca cuesta en España 10 euros el litro: "Aquí está a 11 dólares australianos". "Esto está en promoción, lo que vendría a ser unos 6,50 euros", aclara.

"Al ver esto me entra la duda: ¿Será que estas personas tienen un almacén en Australia? Pues no, viene de Dos Hermanas, Sevilla. Olé. No termino yo de situar Dos Hermanas concretamente, pero que Australia está en a tomar por saco y que aquí el aceite está casi a la mitad de precio que en España... eso es un hecho. Yo creo que aquí hay gato encerrado", zanja.

El economista Gonzalo Bernardos ha explicado la razón por la que el aceite de oliva virgen cuesta menos en algunos países que en España.

"Posiblemente lo que tienen en esos supermercados sea lo exportado por España hace cuatro o cinco meses", explicó antes de apuntar otra posible causa: "Conquistar mercados exteriores cuesta muchísimo y representa una gran inversión, por tanto para no perder la cuota de mercado pueden vender por debajo de lo que hacen en España. Pero me decantaría más por la primera opción".