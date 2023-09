Una experta analiza aceites de oliva virgen del súper de menos de 8€: flipa con lo que encuentra

Con el precio del aceite de oliva virgen extra por las nubes, que puede llegar a alcanzar hasta los 12 euros el litro, los consumidores se estrujan el cerebro para encontrar ofertas y ahorrarse unos euros. Pero, cuidado, porque los productos muy baratos pueden tener una calidad muy justa.

Es lo que se desprende del análisis que Susana Romera, de la Escuela Superior del Aceite de Oliva de Valencia, ha hecho de tres garrafas de cinco litros de aceite de oliva virgen extra que valen menos de ocho euros el litro.

Equipo de Investigación, de La Sexta, ha ofrecido a la experta catar tres aceites. El primero, de 5,99 euros /litro. "Los precios que son muchísimo más baratos que lo que sería lo normal a mí ya me salta una alerta", dice la especialista, que dice que ese aceite es "de aceituna madura, dulce, esta en el límite, está perdiendo aromas, está perdiendo sabores, pero al probar tiene un poquito de amargor y de picor".

"Es una aceite que hay que tomar rápido porque ya se pueden detectar unos principios del defecto de avinado, pero en unos inicios. Es el que nos recuerda al vinagre, está un poquito agrio", explica antes de calificar ese producto como un "aceite de oliva virgen extra justito". Lo recomida tomar "rápido y para cocinar, más que en crudo".

Más dura es su opinión sobre otro aceite de 6,73 euros el litro: "Son sabores que me recuerdan como a la grasa del lubricante del aceite. Son muy planos, con un picante punzón. Este aceite es desagradable, con un defecto de avinado. Es un aceite de oliva virgen en la línea con lampante".

Romera dice que "el aceite de oliva virgen lampante, en principio, no es apto para el consumo humano, es la ley". Pese a ello, subraya que al consumidor que lo tome "no le puede pasar nada porque no se lo va a beber a trago limpio y a chorro".

El de 7,59 euros provoca un veredicto similar: "En la línea entre virgen y lampante, pero es un aceite defectuoso".