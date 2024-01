Una española que vive en EEUU dice qué es lo que más echa de menos de España: era impensable 

La usuaria de TikTok @aitanagcampo, española que vive en Estados Unidos, ha señalado lo que más echa de menos de España en aquel país. Y se sale completamente de lo que se suele mencionar en estos casos, que habitualmente es el jamón, las croquetas o las persianas.

"Qué es lo que es más echo de menos de España viviendo en Estados Unidos. Yo me he ido a vivir fuera otras veces y yo lo que más he echado de menos ha sido el jamón, el chorizo, el fuet... incluso platos que se preparan con estas cosas, como el cocido, croquetas de jamón etc.", empieza contextualizando.

"Pues no. Lo que más estoy echando de menos en Estados Unidos es el café. No he probado un café tan malo en mi vida. El café y la leche. Porque es que es como si le echaran al café agua. Qué asco", exclama.

"Normalmente en España me echo esto de café y el resto de leche", dice mostrando que la mayor parte del vaso es leche y que en Estados Unidos es justo al revés: "Pues aquí me echo esto de café y esto de leche".

"Pero es que un día me fui a echar un vaso de leche sola... qué asco la leche. Qué asco. fatal. Yo no sé si soy la única, si es solo Minnesota, si alguien me podría decir dónde tomar un café bueno. porque, de verdad, qué asco. es que a la cafetería que vaya da igual. Qué asco. Es asqueroso, asqueroso", insiste.

En los comentarios son muchos los que dan la razón a la usuaria. Por ejemplo, una persona dice: "Confirmo. Nunca encontrarás un café bueno en USA 😂". Y otro: "Por eso le ponen tres kilos de azúcar".